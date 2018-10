Obair às ùr air an A9

Image copyright Transport Scotland Image caption Dh' fhoillsich Còmhdhail Alba dealbhan den chotlas a bhios air an rathad ùr

Tòisichidh obair ùr an ath-sheachdain mar phàirt den phròiseict gus an A9 a dhèanamh dà-fhillte.

'S ann eadar Crùbainn Mhòr is Ceann na Creige a bhios an obair seo a' dol air adhart.

Chuir Riaghaltas na h-Alba rompa roimhe an A9 eadar Peairt is Inbhir Nis a dhèanamh dà-fhillte.

Tha dùil gun tèid seo a dhèanamh ro 2025.

Tòisichidh an ath-phàirt den obair air an 22mh den Dàmhair, le obair-rannsachaidh a' dol eadar Crùbainn Mhòr is Ceann na Creige.

Dusan seachdain

Mar phàirt den obair, cha bhi ach aon slighe fosgailte uaireannan.

Mairidh an obair 12 seachdainean, is stadaidh e fad cola-deug thairis air àm na Nollaige is na Bliadhna Ùire.

Thuirt Còmhdail Alba gun dèan iad an dìcheall gus nach tig maill ro mhòr air dràibhearan, is thabhainn iad leisgeul air daoine airson dàil sam bith a dh'fhaodadh a bhith ann.

Thuirt iad gun sgaoil iad fiosrachadh air-loidhne.