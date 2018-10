Dòchas às ùr mu amar-snàimh san Aghaidh Mhòir

Image copyright PA

Tha dòchas às ùr ann gun gabh aonta ùr a ruighinn a leigeas le daoine anns an Aghaidh Mhòir an t-amar-snàimh aig Taigh-Òsta Macdonald Hotels sa bhaile a chleachdadh.

Bha mì-thoileachas san sgìre nuair a thàinig aonta eadar a' chompanaidh is Comhairle na Gàidhealtachd gu ceann, is còrr is 1,000 duine air an ainmean a chur ri ath-chuinge.

Bha aonta ann thairis air grunn bhliadhnaichean eadar Comhairle na Gàidhealtachd is Macdonald Hotels a dh'fhàg gum b'urrainn buill na buidhne High Life na Gàidhealtachd amar-snàimh na companaidh san Aghaidh Mhòir a chleachdadh.

Thàinig sin gu ceann as t-samhradh nuair a dh'fhaillich e air a' chomhairle is a' chompanaidh tighinn gu aonta ùr.

Tha sin air fàgail gu bheil an t-amar-snàimh dùinte do mhuinntir na sgìre, ach a-mhàin sgoiltean.

Aonta ùr

A-nise tha am Ball Pàrlamaid ionadail, Drew Hendry, air innse gun do choinnich e ri Dòmhnall Dòmhnallach bho Macdonald Hotels.

Thuirt Mgr Hendry gu bheil e air bruidhinn ri High Life na Gàidhealtachd cuideachd is gu bheil e deònach a bhith os cionn coinneimh eadar na buidhnean.

Thuirt e gu bheil e den bheachd nach eil gach taobh fada bho chèile idir, is gu bheil e dòchasach gun gabh aonta ùr a ruighinn.