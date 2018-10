Seann rathad aig an Rest fosgailte

Image copyright Bear Alba Image caption B' e seo an suidheachadh aig an Rest and Be Thankful Dihaoine.

Tha seann rathad an airm aig an Rest and be Thankful fosgailte a-nis gu sia uairean feasgar Diluain.

Bidh e dùinte fhathast oidhche Luain agus thèid sùil eile a thoirt air a' chùis Dimàirt.

Tha an A83 aig an Rest and be Thankful air a bhith dùinte air sgàth maoimean-slèibhe bhon an t-seachdain a chaidh.

Thàing na tunnaichean de spruilleach ùr a-nuas air an A83 is mu 50 tunna air seann rathad an airm.

Tha obair a' dol gus creagan agus poll a thoirt air falbh bhon an A83 - agus airson feansaichean a chàradh.

Fuirichidh an rathad mòr fhèin dùinte.

Bha aig daoine ri slighe eile a ghabhail - rud a tha cuir 60 mìle ri'n turas.

Mean air mhean

Thuirt BEAR Alba gu bheil iad ag obair gu trang gus am bi seann rathad an airm fosgailte fad na h-ùine.

Dh'innis manaidsear sgìre an iar thuath airson a' bhuidhinn, Eideard Ros gu bheil sàbhailteachd an luchd-obrach agus an luchd-siubhail aig cridhe gach co-dhùnadh.

''Le uisge air fàire Dimàirt, 's e ceum beag a tha seo'', thuirt e.

Chuir e ris an sin agus e canail ''thèid sùil gheur a chumail air a' mhonadh, ach tha dòchas ann gun gabh mòran obrach a dhèanamh an t-seachdain seo gus an A83 fhosgladh''.

Fuasgladh maireannach

Dh'iarr Ball-Pàrlamaid Albannach Earra-Ghàidheal, Mìcheal Ruiseal, coinneamh èiginneach de bhuidheann gnìomha an A83 airson fuasgladh maireannach fhaighinn dhan trioblaid.

Tha Mìcheal Ruiseal a-niste a' canail gum feum mòran ionnsachadh bho na thachair.

Dh'innis e gum feum fuasgladh maireannach fhaighinn gu sgiobalta - agus feumaidh airgead a chur mu choinneamh sin.