Ruiseal ag iarraidh coinneamh mun Rest

Image copyright Bear Alba Image caption B' e seo an suidheachadh aig an Rest and Be Thankful Dihaoine.

Dh'iarr Ball-Pàrlamaid Albannach Earra-Ghàidheal, Mìcheal Ruiseal coinneamh èiginneach de bhuidheann gnìomh an A83 airson fuasgladh maireannach fhaighinn dhan trioblaid.

Tha an naidheachd a' tighinn agus dùil gun tèid sgrùdadh a dhèanamh air sàbhailteachd seann rathad an airm aig an Rest and Be Thankful Diluain, feuch an urrainn fhosgladh.

Tha an A83 fhèin, agus seann rathad an airm ri thaobh, air a bhith dùinte bho Dhimàirt an t-seachdain a chaidh, ri linn grunn mhaoimean-slèibhe.

Lean obair air an deireadh-sheachdain airson an dà rathad a chàradh, agus an sliabh os an cionn ga dhèanamh sàbhailte.

Thàing mu 300 tunna de spruilleach ùr a-nuas air an A83 is mu 50 tunna air seann rathad an airm.

Feumaidh daoine slighe eile a ghabhail - rud a tha a' cur 60 mile ri'n turas.

Fuasgladh

Tha Mìcheal Ruiseal a-niste a canail gum feum mòran ionnsachadh bho na thachair.

Dh'innis e gum feum fuasgladh maireanach fhaighinn gu sgiobalta - agus feumaidh airgead a chur mu choinneamh sin.

Thuirt Bear Alba gu bheil iad ag obair gun sguir is gum fosgail iad seann rathad an airm cho luath 's a tha e comasach dhaibh.