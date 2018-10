Thòisich obair togail Disathairne air pròiseact taigheadais connspaideach air iomall àrach Chùil Lodair.

Thèid 16 taighean an àrd air làraich a tha luchd-iomairt ag ràdh a' tighinn tharais air crìochan a' bhlàir.

Bha cuid dhiubh an làthair airson fianais a thogail an aghaidh an leasachaidh.