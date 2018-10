Maoimean-slèibhe eile aig an Rest

Image copyright Bear Alba Image caption 'S e seo an suidheachadh aig an Rest and Be Thankful Dihaoine.

Thàinig e am bàrr gun robh barrachd mhaoimean-slèibhe beaga ann aig an Rest and Be Thankful an Earra-Ghàidheal.

Tha sin a' fàgail nach fhosgail seann rathad an airm madainn Dihaoine, mar a bhathas an dòchas.

Chaidh obair a dhèanamh gus trì bulbhagan mòra a bha os cionn an A83 a sprèidheadh nam pìosan beaga.

Shoirbhich leis an obair sin, ach sheall sgrùdadh madainn Dihaoine gun robh maoimean-slèibhe beaga eile air a bhith ann is uisge gu math trom a' bualadh air an sgìre.

Bha dòchas ann gur dòcha gum fosgladh an t-slighe èiginn, sean-rathad an airm, tràth Dihaoine.

Tha feum a-nise air sgrùdadh ùr air cliathach na beinne is obair-sgioblachaidh a bharrachd.

Thuirt Bear Alba gu bheil an A83 dùinte aig an Rest rè-ùine, is gu bheil seann rathad an airm fhathast dùinte air adbharan sàbhailteachd.