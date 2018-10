Am Mòd a' fosgladh an Dùn Omhain

Alba san Dàmhair.

Tha a' chiad teirm sgoile air a dhol seachad ann am priobadh na sùla.

Tha seirbheisean aiseig troimhe-chèile le Stoirm Callum.

Tha an Rest and Be Thankful dùinte uair eile.

Is tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail gus fosgladh.

Ullachadh

Dh'fhaodadh gum bi buaidh air choireigin aig Callum air toiseach air a' chruinneachadh mhòr ann an Dùn Omhain is ceist ann an tèid Caismeachd a' Mhòid Dihaoine air adhart.

Thig dearbhadh bhon Chomunn Ghàidhealach feasgar air a sin, ged a tha iad a' dèanamh soilleir gum bi a' chuirm fhosglaidh ann an Talla nam Banrìgh às bith dè thachras.

'S fhada bho thòisich an t-ullachadh.

Bha tàire, gu ìre, aig a' chomataidh ionadail am-bliadhna is e air faileachadh orra an targaid airgid a bh' aca ron Mhòd a ruighinn.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Dùn Omhain 'deiseil 'son a' Mhòid'

Tha iad ag ràdh nach eil iad deiseil is gun lean an oidhirp aca tron Mhòd.

Gheall an Comunn Gàidhealach gun lìon iadsan an toll, ged a thuirt iad cuideachd gun dèan iad iomairt airson an tuilleadh taic-airgid fhaighinn aig ìre nàiseanta san àm ri teachd.

Nochd beagan de dhragh ron Mhòd cuideachd nach bi ach dithis a' farpais 'son Seann Nòs nam Fear

Ach uisge, gaoth, àireamhan is ionmhas ann no às, tha an Comunn a' gealltainn fìor dheagh Mhòd.

"Tha fhios againn a h-uile bliadhna gu bheil sinn, gu ìre, gu bhith an eiseimeil na h-aimsire a rèir ciamar a bhios i aig àm a' Mhòid", thuirt Ceann-suidhe a' Chomuinn, Ailean Caimbeul.

"An-dràsta is a-rithist bidh droch aimsir ann, ach thèid am Mòd air adhart is bidh daoine a' cuimhneachadh air mar dheagh Mhòd a dh'aindeoin sin", thuirt e.

Mar as àbhaist, tha daoine air tighinn bho fhad is fharsaing a bhith ann.

Turas

Am-bliadhna, bho cho fada ri Argentina is còisir às a sin, a tha air a bhith ag amas air tighinn dhan Mhòd bho chionn 16 bliadhna, air tighinn a Dhùn Omhain.

Bha moladh sònraichte aig Mgr Caimbeul dhaibh.

Dh'innis e cuideachd gu bheil àireamhan nam farpaiseach san fharsaingeachd fallainn.

Thuirt Mgr Caimbeul cuideachd gum bi fhèin, is gu leòr eile, a' cuimhneachadh tron t-seachdain air Iain MacLeòid nach maireann, a bha na cheann-suidhe air a' Chomunn Ghàidhealach is bha a' strì airson na Gàidhlig fad iomadh bliadhna.

'S e "fìor cheatharnach dhan Ghàidhlig" a bh' ann an Iain MacLeoìd, thuirt Mgr Caimbeul

Dh'innis e gun tig fios bhuaithe aig fosgladh a' Mhòid mu tachartas a chuireas an Comunn air adhart mar chuimhneachan bhliadhnail air Mgr MacLeòid.

Gheibhear fiosrachadh mun Mhòd fad na seachdain air BBC Alba, BBC Radio nan Gàidheal, is an seo air BBC Naidheachdan.