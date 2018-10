"Bidh deagh sheusan sgìthidh againn"

Image copyright Getty Images

Thuirt a' chompanaidh Natural Retreats gu bheil iad misneachail gum bi deagh sheusan sgìthidh aig Beinn a' Chàirn Ghuirm.

Tha rèile-beinne a' Chairn Ghuirm dùinte an-dràsta air adhabharan sàbhailteachd.

Lorg luchd-einnsinìridh trioblaidean leis na puist air a bheil na rèilichean a' laighe.

Tha dùil ri buil sgrùdaidh san t-Samhain is beachd an uairsin air cuine a bhios an loidhne a' fosgladh às ùr.

Às dèidh coinneimh mun t-suidheachadh san Aghaidh Mhòir, le fear-gairm Comhairle na Gàidhealtachd, Bill Lobban, sa chathair, thuirt Natural Retreats, a tha a' ruith chùisean aig Beinn a' Chàirn Ghuirm às leth HIE, gum bi sgìtheadh ann.

"Chan eil teagamh nach bi dùbhlan againn", thuirt Ewan Kearney aig Natural Retreats.

Misneachd

"Tha sgìtheadh air a bhith roimhe as aonais na rèile-beinne ge-tà, is tha sinn misneachail le deagh phlanadh an turas seo gum bi sgìtheadh air leth againn air a' gheamhradh seo", thuirt e.

Thuirt HIE gu bheilear a' coimhead ris a h-uile roghainn a th' ann gus am bi goireas cho deiseil 's a ghabhas airson seirbheis a thoirt seachad do luchd-sgìthidh as aonais na rèile-beinne.

Dh'fhaodadh gum bi sneachd fuadan a chleachdadh na phàirt den sin.

Thuirt HIE agus Comhairle na Gàidhealtachd cuideachd gun cum iad taic ri gnìomhachasan ionadail a dh'fhaodadh call ri linn an t-suidheachaidh a th' ann.

Gheall iad gum bi comhairle ann dhaibh is cothrom air iasadan.