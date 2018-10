Cùmhnant an Robasdanaich air leudachadh

Image copyright SNS

Dh'innis Caley Thistle gu bheil iad air cùmhnant a' mhanaidseir aca a leudachadh.

Cumaidh an t-aonta ùr Iain Robasdan aig a' chluba gu samhradh 2021.

Thill an Robasdanach gu Inbhir Nis aig toiseach seusan 2017/18.

Bha Robasdan an toiseach os cionn ITC eadar 2002 is 2004.

Bha e grunn bhliadhnaichean air falbh bho obair mhanaidseir mus d'fhuair e cothrom tilleadh gu tuath an-uiridh.

Sreath

Thàinig e glè fhaisg air Caley Thistle a stiùireadh gu àite play-off ann an 2017/18.

Chan eil an sgioba air geama lìge a chall a-nise bhon Mhàirt, 19 geamaichean uile gu lèir.

Bhuannaich iad Cupa Irn-Bru cuideachd.

"Tha mi air mo dhòigh gu bheil Iain a' fuireach còmhla rinn", thuirt cathraiche ICT, Graham Rae.

"Tha mi cinnteach gun aontaich an luchd-taic gu bheil Iain a' dèanamh sàr obrach an seo.

"'S e fear-labhairt is tosgaire air leth a th' ann is tha e a' faighinn air adhart glè mhath leis an luchd-taic.

"Tha sinn toilichte gu bheil e an seo is tha sinn a' guidhe gach soirbheachas dha", thuirt e.