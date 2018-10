Crodh a' Phluic

Image copyright PA Image caption Chaidh casg a chur air crodh bho bhith ag ionaltradh sa Phloc bho chionn 15 bliadhna

Nochd dragh aig coinneimh anns a' Phloc gum faodadh crodh a bhith ag ionaltradh sa bhaile a-rithist nuair a thig aonta le Urras Nàiseanta na h-Alba gu ceann.

Thig an t-aonta, a bha a' ruith fad 15 bliadhna, gu ceann aig deireadh na h-ath-mhìos - rud a bheir cead dha croitearan an talamh a chur gu feum a-rithist.

Thuirt Cathraiche Comhairle Coimhearsnachd a' Phluic, Màiri Sìne Chaimbeul, gur e draghan mu shàbhailteachd a bu mhotha a chaidh a thogail aig a' choinneimh.

"An dragh as motha a bha a' togail ceann a-rithist 's a-rithist 's a-rithist 's e E.-coli 's tha iad a' dèanamh a-mach gu bheil e na chunnart - uill mar a bha cuid a' bruidhinn - gu math mòr".

"Ach 's e an trioblaid a th' ann le sin, ma tha e na chunnart anns a' Phloc, tha e a' cheart cho cunnartach anns a h-uile baile croitearachd eile far a bheil crodh 's caoraich a' gluasad timcheall gu saor".

Thuirt i gun deach draghan a thogail cuideachd mu shàbhailteachd a' phobaill agus, nam biodh tubaist ann, am biodh aig na croitearan ri airgead-dìolaidh a phàigheadh.

Beachdachadh

Chan eil dùil gun tèid an talamh a chur gu feum airson ionaltradh gu co-dhiù àm na Càisge an ath-bhliadhna, agus thuirt Màiri Sìne Chaimbeul gun toir sin cothrom do dhaoine beachdachadh air an seo gu ceart.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil na croitearan air aontachadh gun dèan iad seòrsa de "risk assessment".

Thuirt Urras Nàiseanta na h-Alba gun iarradh iad aonta a ruighinn a dhèanadh cothromachadh eadar còirichean agus dleastanasan nan croitearan, agus sàbhailteachd a' phobaill.