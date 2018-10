Comann na Camanachd aig 125

Thòisich e ann an Talla Bhictoria ann an Ceann a' Ghiuthsaich.

'S ann a sin a chruinnich riochdaireachdan bho dhiofar chlubaichean iomain Dimàirt an 10mh den Dàmhair 1893 gus Comann Camanachd a stèidheachadh.

Bha dualchas gu math làidir is fada aig an spòrs mar-thà, na ceudan bhliadhnaichean dhuibh, ach chuir stèidheachadh na buidhne riaghlaidh gnothaichean air stèidh ùr nas cinntiche.

Mar spòrs is buidheann sam bith eile, tha laithean geala is dorcha air a bhith ann bhon uairsin.

Sgiobaidhean air leth, cluicheadairean iomraiteach, geamaichean iongantach.

Dhèanadh daoine bho dhiofar sgìrean is linteann an argamaid fhèin a thaobh cò an fheadhainn a b'fheàrr a bh' ann.

Agus tha connspaid air a bhith ann uaireanan.

Gu leòr den a h-uile dad airson grunn leabhraichean a lìonadh.

Deasbad

Tha na h-aon seòrsa ceistean a tha air nochdadh bho 1893 fhathast a' cuairteachadh Chomann na Camanachd ann an 2018.

Eil ìre na spòrs a' dol air ais? Eil e na chomharra air sin gu bheil sgioba car aosda aig Baile Ùr an t-Slèibh air thoiseach air a h-uile duine eile an-dràsta?

Dìreach fhad 's a tha Comann na Camanachd gus an là-breith a chomharrachadh, tha dragh ann gur dòcha nach urrainn do Chille Mhoire ann an Ceann Loch Gilp cumail a' dol.

Tha draghan a' leantainn mun àireamh de gheamaichean gach bliadhna nach eil air an coileanadh.

Is còrr math is deich bliadhna bho ghluasad cho mòr 's a bh' aig iomain - an seusan a shioftadh gus cluich tro mhìosan an t-samhraidh - tha feadhainn ann fhathast a chanas gum biodh a h-uile dad na b'fheàrr nan tilleadh an spòrs dhan gheamhradh.

Dòchas

Ach 125 bliadhna bhon choinneimh ann an Talla Bhictoria, tha iomain fhathast air a chluich sa mhòr-chuid de na h-àitichean a chuir riochdairean gu Ceann a' Ghiuthsaich an 1893. Agus cuid eile, is sùil air leudachadh a thoirt orra sin.

Chan eil a h-uile dad rèidh a thaobh iomain òigridh, ach tha an fheadhainn òga a' cluich.

Tha is na boireannaich, is iomain nam ban a' sìor fhàs.

Chan eil sin ri ràdh nach eil cuid de ghnothaichean ri rèiteach aig Comann Camanachd nam Ban cuideachd, ach tha dòchas mòr ann, is feadhainn a bha an làthair aig a' gheama ann am Port Rìgh Disathairne eadar Camanachd an Eilein Sgitheanaich is Bàideanach ag ràdh gur e seo iomain aig an ìre as àirde a th' ann.

Is faodaidh muinntir Leòdhais a bhith moiteil cuideachd. Cò bhiodh air a ràdh nuair a chomharraich Comann nan Camanachd 100 bliadhna ann an 1993 gum biodh sgioba à Eilean an Fhraoich air an stèidheachadh gu làidir ann an 2018? Ach tha iad sin.

Sgiobaidhean air leth, cluicheadairean iomraiteach, geamaichean iongantach, connspaid gu leòr. Deòch slàinte Chomann na Camanachd.