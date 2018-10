Leasachadh san amharc 'son seann chidhe Thobar Mhoire

Image copyright lucentius

Thèid obair-leasachaidh a dhèanamh air seann chidhe agus togalaichean timcheall chala Thobar Mhoire a dh'aithghearr.

Fhuair Comann a' Chala £100,000 bho Stòras Fearainn na h-Alba 'son an t-seann chidhe is togalaichean timcheall air a cheannach agus a dhèanamh suas.

Tha dùil gun gabh an comann thairis na togalaichean is fearann aig Pàirce Àrois an ath-bhliadhna.

'S ann le Iomairt Choiltearachd na h-Alba a tha iad an-dràsta, agus ged a bha iadsan airson leasachadh a dhèanamh, cha d' fhuair iad ionmhas 'son sin a dhèanamh.

Dealbhachadh às ùr

Tha an t-seann chidhe, muileann-sàbhaidh agus taigh-bhàta uile air tuiteam às a chèile agus leis an airgead a fhuair an THA, tha iad an dòchas a h-uile sian a cheannach còmhla agus thèid dealbhachadh às ùr a dhèanamh orra.

Thuirt cathraiche na buidhne, Brian Swinbanks, gu bheil e a' dol a bhith na dhùbhlan dhaibh, ach tha iad a' faireachdainn gum biodh e ceàrr suidhe air ais agus an t-àite prìseil seo fhàgail a' dol a dhollaidh.

"Tha sinn taingeil dha Stòras Fearainn na h-Alba agus Iomairt Choiltearachd na h-Alba 'son a' chuideachaidh a thug iad dhuinn ann a bhith a' sàbhaladh àite a tha cho buannachdail do Thobar Mhoire.

"Gheibh a' choimhearsnachd an cothrom beachdan a thoirt dhuinn air an dòigh as fhèarr 'son am fhearann agus na togalaichean a chleachdadh agus aig an aon àm ga dhèanamh ann an dòigh a tha a' glèidheadh na h-àrainneachd prìseile againn".