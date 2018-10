Plana Dhùn Èideann fon phrosbaig

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Foghlam Gàidhlig an Dùn Èideann.

Coinnichidh comhairlichean ann an Dùn Èideann Dimàirt gus bruidhinn air leudachadh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig sa bhaile.

Tha am plana a thèid air beulaibh comataidh an fhoghlaim ag ràdh gu bheil feum air fuasgladh maireannach a chur an sàs gus dèiligeadh ri fàs ann am foghlam Gàidhlig sa phrìomh bhaile.

Thathas a' moladh gun rachadh ionad ùr a chruthachadh le bun-soil Ghàidhlig is aonad tràth bhliadhnaichean ann.

Bhiodh dà sgìre sgoile sa bhaile an uairsin, is Bun-sgoil Taobh na Pàirce a' frithealadh air tè dhuibh is an sgoil ùr air an tè eile.

A bharrachd air sin, tha am plana a' moladh àrd-sgoil Ghàidhlig a stèidheachadh ann an Dùn Èideann far an rachadh clann bhon dà bhun-sgoil.

Airgead

Tha am plana ag ràdh gum bu chòir dhan bhun-sgoil ùr is aonad tràth bhliadhnaichean fosgladh ann an 2023 agus an àrd-sgoil ann an 2025.

Thathas ag aideachadh sa phlana nach deach ionmhas airson nan leasachaidhean a chomharrachadh.

Thuirt an Comh. Alison Dickie gu bheil iad mar-thà air còmhraidhean a thòiseachadh ri Riaghaltas na h-Alba.

Thuirt i gu bheil i misneachail gun cuir an Riaghaltas fàilte air na planaichean.

Bhòtaidh comataidh an fhoghlaim air na molaidhean aig a' choinneimh Dimàirt.