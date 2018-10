Naidheachdan 11:00

Tuiltean

Tha uisge trom air rathaidean a dhùnadh air a chost an iar. Ann an Earra-Ghàidheal tha an A83 dùinte aig an Rest and Be Thankful an dèidh maoim-slèibhe. Agus air Taobh Siar Rois tha an rathad eadar Gleann Eilg agus Drochaid Sheile dùinte le maoim-slèibhe. Sin an aon rathad a-mach à Gleann Eilg, agus gun dòigh eile às ach air aiseig Chaol Reithe dhan Eilean Sgitheanach. Thuirt Poileas na h-Alba gu bheil pàirtean den Òban fo thuil agus dh'iarr iad air dràibhearan Rathad Loch a' Mhuilinn agus Rathad Lynn sa bhaile a sheachnadh.

Tha rabhadh buidhe aig Oifis na Sìde air uisge trom air an taobh siar agus airson pàirtean den Ghàidhealtachd gu meadhan oidhche a-nochd agus chaidh iarraidh air dràibhearan a bhith fìor fhaiceallach leis na tha de dh'uisge a' laighe air na rathaidean.

Co-labhairt an SNP

Tha e coltach gur e measgachadh de dhòchas agus misneachd a bhios ann an òraid Nicola Sturgeon aig co-labhairt an SNP ann an Glaschu an-diugh. Dùnaidh Prìomh Mhinistear na h-Alba a' cho-labhairt le slaic air "troimh-chèilee" agus nì i coimeas eadar sin agus an seòrsa adhartais ris a bheil dùil aice ann an Alba neo-eisimeileach.

Salisbury

Thuirt an làrach-lìn a dh'ainmich an dàrna duine a tha fo amharas airson na h-ionnsaigh ceimigich ann an Salisbury gun cuir iad a-mach tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn an-diugh fhathast. Thuirt Bellingcat gur e dotair ann an arm na Ruis a tha'nn an Alexander Mishkin 's gu bheil e ag obair cuideachd do sheirbheis brathaidh na Ruis, an GRU. 'S e tuigse a BhBC nach eil oifigich Bhreatainn a' dol às àicheadh sin.

Brexit

Tha ceannard Dheamocrataich an Aonaidh ann an Èirinn a Tuath, Arlene Foster, anns a' Bhruiseal an-diugh a' coinneachadh ri Àrd Bharganaiche an Aonaidh Eorpaich air Brexit, Michel Barnier. Tha lan dùil gun toir i rabhadh seachad a-rithist mun dhroch bhuaidh a bheireadh crìoch chruaidh air Èirinn gu lèir.

Crith-thalmhainn

Tha dearbhadh ann a-nise gun do chaill còrr 's dà mhìle duine am beatha sa chrith-thalmhainn agus tsunami air eilean Sulawesi ann a Indonesia. Leig na h-ùghdarrasan an sin fhaicinn gun sguir an obair-theasargainn oifigeil Diardaoin.

Bùth Chàraboist

Chaidh buidheann-stiùiridh a chur air bhonn ann an Càrabost san Eilean Sgitheanach a dh'fhaicinn an gabh bùth na sgìre ceannach dhan choimhearsnachd. Tha an tè leis am bheil a' bhùth an-dràsta am beachd a cur bhuaipe aig deireadh na bliadhna. Bha mu cheud duine a' deasbud na cùise aig coinneimh phoblaich ann an Càrabost an-raoir.