Cuirear às do luibh mhillteach aig broch

Image copyright Getty Images Image caption Dh' fhaodadh costag fhiadhain mhòr a bhith puinnseanta do chloinn.

Nithear obair timcheall air togalach eachdraidheil ann an Gallaibh airson cur às do phlanntrais a tha a' dèanamh cron.

Tha costag fhiadhain mhòr (giant hogweed) air fàs gu mòr aig Dùn Achadh Bhàrrasdail faisg air Dùnrath.

Tha an luibh puinnseanta agus na cunnart do chloinn agus do pheataichean gu h-àraid.

Thathar airson fuasgladh maireannach fhaighinn agus dòigh cur às dhith buileach.

Linn an Iarainn

Tha pailteas dhùintean a thogadh ann an Linn an Iarrainn rim faicinn ann an Gallaibh.

Tha fear Achadh Bhàrrasdail 10 meatair tarsainn agus tha bonn nam ballachan fhathast nan seasamh, le pìosan den staidhre a bha eatorra.

Thug Àrraineachd Eachdraidheil na h-Alba air cead a thoirt seachad do bhuidheann ionadail dèiligeadh ri planntraisean agus gu h-àraid costag fhiadhain mhòr a tha a' fàs mun togalach.

Nas tràithe am-bliadhna chleachd iad stuth ceimigeach airson na luibhean a mhùchadh airson greiseag, ach tha iad a-nis a' dol a dh' fheuchainn ri dòigh a lorg a chuireas às dhaibh buileach.