Smachd air a chur air dràibhearan

Dh'innis na Poilis gun do dhèilig iad ri còrr is 50 dràibhear uile gu leìr san dàrna seachdain de dh'iomairt CEDAR.

Tha an iomairt ag amas air rathaidean a' Chinn a Tuath a dhèanamh nas sàbhailte.

Bha an dàrna seachdain ag amas gu sònraichte air Taobh Siar Rois is an sgìre timcheall air Inbhir Pheofharain.

Dh'innis na Poilis gun robh aon dràibhear a' siubhail 43msu taobh a-muigh bun-sgoile san Eilean Dubh is casg astar 20msu ann.

Bha còrr is 30 duine a' dol ro luath, is bha 20 eile a bha a' dràibheadh gun àrachas, no a bha a' briseadh riaghailtean a thaobh cheadan-dràibhaidh no MOT.

Dh'innis na Poilis cuideachd gun deach 14 duine a chur an grèim air a' Ghàidhealtachd is na h-Eileanan san t-seachdain mu dheireadh co-cheangailte ri dràibheadh fo bhuaidh na dibhe.

Tha iomairt CEDAR a' leantainn, is na Poilis ag ràdh gu bheil iad ag amas gu sònraichte air draghan a tha an sluagh air togail leotha.