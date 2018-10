Seirbheis-chuimhneachaidh ann an Ìle

Image copyright US NATIONAL ARCHIVE Image caption Bha an HMS Otranto a' giùlan shaighdearan thar a' chuain

Chaidh seirbheis-chuimhneachaidh a chumail ann an Ìle Disathairne a' comharrachadh 100 bliadhna bho chaidh an HMS Otranto a chall.

Tha dùil gun do chaill faisg air 500 duine am beatha nuair a chaidh an soitheach, a bha a' giùlan shaighdearan Aimeireaganach thar a' chuain, a chall ann an stoirm.

Chaidh cobhair a dhèanamh air mu 600 duine eile.

Bha feadhainn a thàinig beò às an tubaist agus teaghlaichean cuid dhen na chaill am beatha am measg na bh' aig an t-seirbheis.

Bha seanair a' Mhorair Robasdan, a bha na Àrd-Rùnaire air NATO, na oifigear poilis ann an Ìle ann an 1918.

Rinn e luaidh air gaisgeachd an fheadhainn at rinn cobhair air na thàinig bèo às an tubaist agus na thiodhlaic na mairbh.