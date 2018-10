Aithisg gu Neach-casaid a' Chrùin mun dàrna bàs anns an Òban

Image copyright POILEAS ALBA Image caption Bhàsaich an dithis fhireannach Diluain

Theid aithisg gu Neach-casaid a' Chrùin mu fhireannach, 32, ann an co-cheangal ri bàs an dàrna duine ann an Cùirt Cholm Chille san Òban.

Nochd Oskars Rancevs ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Dùn Bhreatann Dimàirt fo chasaid mu bhàs Mhàrtainn Mhic a' Ghobhainn, a bha 73, Diluain.

Thèid aithisg mu dheidhinn gu Neach-casaid a' Chrùin cuideachd mu bhàs Iain MhicIlleBhàin, a bha 75, a chaidh fhaighinn ann an Cùirt Cholm Chille oidhche Luain.

Cha do rinn Mgr Rancevs tagradh sam bith agus chaidh a chumail an grèim gus an deadh tuilleadh rannsachaidh a dhèanamh.