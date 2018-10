20% de thuathanasan bhradan gann air ìrean laghail

Tha e a' faileachadh air cha mhòr 20% de thuathanasan bradain an Alba na h-ìrean àraineachail a tha mar dhleastanas orra a choileanadh.

Tha sin a rèir Buidhne Dìon Àrainneachd na h-Alba (SEPA).

Thathas air 56 tuathanas bradain a chlàradh nach robh a' tighinn a rèir nan riaghailtean.

Nochd na h-àireamhan seo a dh'aindeoin 's gu bheil barrachd sgrùdaidh ga dhèanamh air tuathanasan èisg.

Milleadh Àrainneachail

An-dràsta tha dà rannsachadh pàrlamaideach a' coimhead ri buaidh nan tuathanasan.

Thuirt Buidheann Luchd-Àraich Bhradan na h-Alba, an SSPO, nach robh na cùisean seo air milleadh àrainneachail sam bith adhbharachadh.

Dh'fhàs an àireamh de thuathanasan nach do choilean na tomhasan beagan, bho 50 ann an 2016, ach tha an àireamh seo a-nis na pàirt nas motha den àireimh thuathanasan ceadaichte air fad, a tha air tuiteam san ùine seo bho 352 gu 297.

Am measg nan adhbharan airson an rangachaidh as miosa bha meud amòinia a bhathas a' cur dhan mhuir agus meud a' bhìdhe agus todhair èisg a chaidh a lorg air grunnd na mara.

"Tha sinn ag aithneachadh, far a bheil rudan a' dol ceàrr, gum feum sinn piseach a thoirt air gnothaichean," thuirt Àrd-oifigear Buidheann Luchd-Àraich Bhradan na h-Alba, Julie Hesketh Laird.

Ag obair còmhla

"Tha an gnìomhachas gu mòr airson 's gun tachair sin.

"Tha sinn ag iarraidh a bhith ag obair còmhla ri SEPA, 's còmhla ri compàirtichean teicneoloidigeach,luchd acadamaigeach, agus buidhnean eile a chùm gun dèanar an leasachadh sin."

Thuirt ceannard SEPA, Terry A'hearn, gun robh iadsan soilleir nach robh roghainn ann gun a bhith a' gèilleadh leis na tomhasan aca agus gun ainmicheadh iad a dh'aithghearr riaghailtean ùra a chuireadh taic dhaingeann ri riaghladh na roinne.

Thuirt e cuideachd gun dèanadh iad conaltradh le còimhearsnachdan air feadh na h-Alba air tagraidhean a b' urrainn don roinn a bhith a' leasachadh.