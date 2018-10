Cead na ceilpe ga dhiùltadh

Image copyright Subseatv.com

Chaidh cead airson na tunnachan mòra de cheilp a spìonadh bho ghrunnd na mara le uidheamachd mhòir far a' chosta an iar a dhiùltadh.

Thuirt oifigich Riaghaltas na h-Alba gun robh an sgìre dhan robh a' chompanaidh Marine Biopolymers Earranta a' sireadh cead ro mhòr.

Thogadh draghan gun dèanadh buain na ceilpe cron air an àrainneachd mhara, agus gun cuireadh e às do dhìon nàdarrach an aghaidh crìonadh nan cladaichean.

Bha buidhnean glèidhteachais agus coimhearsnachdan air a' chosta an iar a' cur an aghaidh nam planaichean.

Bha a' chompanaidh ag ràdh gun cruthaicheadh am planaichean 40 cosnadh, stèidhichte ann am Malaig.

Bhiodh a' chompanaidh airson eadar 1,300 agus 30,000 tunna de cheilp a bhuain, le bhith ga spìonadh a-mach à grunnd na mara, ann an sgìre eadar Steòrnabhagh agus Muile.

Bheachdaich an sgioba cheadachaidh air 2,275 beachd a bh' air tighinn a-steach tron cho-chomhairle a chaidh a chumail air a' chùis.

Thuirt labhraiche às leth Marine Biopolymers: "Tha sinn a' cur fàilte air an fhreagairt a fhuair an aithisg againn bho Marine Scotland, agus a' dèanamh fiughair ri bhith a' bruidhinn riutha tuilleadh thairis air na seachdainnean a tha romhainn.

"'S e an aithisg a' chiad ìre de phròiseas mhòr cho-chomhairle, a' cur a-mach nan amasan a th' againn gus gnìomhachas soirbheachail feamad agus biopolymer ath-stèidheachadh ann an Alba, a' cruthachadh deagh chosnaidhean agus gnìomhachas a tha seasmhach gu h-àrainneachail.

"Shònraich Marine Scotland pàirtean den aithisg air an iarradh iad tuilleadh chòmhraidhean a dhèanamh, nam measg meud na sgìre air a bheileas a' beachdachadh airson feamainn a bhuain.

"Tha sinn deònach an còmhradh seo a dhèanamh leotha, agus tha sinn misneachail gun tèid againn air aonta dòigheil a ruighinn."