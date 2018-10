CNP ann an Steòrnabhagh?

Chaidh coinneamh a chumail ann an Steòrnabhagh oidhche Ardain 's beachd ann meur de Chomann nam Pàrant a stèidheachadh anns a' bhaile.

Thuirt Oifigear Nàiseanta Chomann nam Pàrant, Magaidh Wentworth, gun cruthaicheadh seo barrachd chothroman Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile agus gun toireadh e pàrantan còmhla.

Dh'fhaodadh e cuideachd feum a dhèanamh, thuirt i, a thaobh a bhith a' neartachadh foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig anns a' bhaile.

Thèid coinneamh phoblach a chumail air an 15mh là den t-Samhain far an tèid feuchainn ris a' bhuidhinn a chur air chois.

"Cuiridh sinn fàilte air pàrantan sam bith aig a bheil ùidh, neo neach sam bith eile anns a' choimhearsnachd aig a bheil ùidh ann an Comann nam Pàrant".