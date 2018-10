Duais ùr do dh'oileanaich

Chaidh farpais ùr bhliadhnail a stèidheachadh do dh'oileanaich - a mhaireas deich bliadhna - mar chuimhneachan air Dòmhnall Iain MacAoidh a bha, am measg eile, na Iar-Chathraiche air Urrasairean agus na Mhanaidsear Leasachaidh Phròiseactan aig Sabhal Mòr Ostaig.

Bha ceanglaichean làidir aig Mgr MacAoidh ris an t-Sabhal Mhòr, Lèirsinn, An Comunn Gàidhealach, 's Comunn na Gàidhlig am measg eile.

Tha an fharpais, a tha a' tabhann dhuais de £500, fosgailte do dh'oileanaich air feadh Alba, ann an oilthigh neo colaiste, a tha a' dèanamh chùrsaichean làn neo pàirt-ùine.

Tha i a' comharrachadh na h-obrach a rinn Mgr MacAoidh às leth na Gàidhlig agus a thaobh leasachaidhean gnìomhachais.

Thèid an fharpais a làimhseachadh le Fèisean nan Gàidheal, às leth Urras Dhòmhnaill Iain.

Brosnachadh na Gàidhlig

A' bruidhinn às leth nan urrasairean thuirt Donnchadh MacGuaire gur e prìomh amas na farpais a h-uile meur de chultar na Gàidhlig a bhrosnachadh, foghlam ann, agus tron Ghàidhlig a bhrosnachadh, agus misneachd a thoirt dhan fheadhainn a tha a' rannsachadh na Gàidhlig.

Tha tuilleadh fiosrachadh ri fhaighinn air làrach-lìn Fheisean nan Gàidheal aig www.feisean.org

Feumaidh tagraidhean a bhith a-staigh ron 16mh là den t-Samhain.