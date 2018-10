Sealtainn a' tighinn a-mach às a' bhocsa

Image caption 'S ann mar seo a bhiodh Sealtainn glè thric a' nochdadh air mapaichean

Cha bhi e ceadaichte tuilleadh Sealtainn a chomharrachadh ann am bocsa beag air pàipearan oifigeil.

'S e BPA Shealtainn, Tàbhais Scott, a dh'iarr an t-atharrachadh ri Bile nan Eilean 's e ag ràdh gun robh an cleachdadh a' cur cais air eileanaich agus gun robh e a' ciallachadh nach robh fios aig mòran dhaoine càit' a bheil na h-eileanan ann an da-rìribh.

Dh'fhaodadh gun nochd am bocsa fhathast ann an cuid de shuidheachaidhean ge-tà, ach feumaidh an fheadhainn a chleachdas e mìneachadh carson.

Thuirt Mgr Scott gu bheil Sealtainn a-nis "anns an àite cheart".

Iomairtean

Thuirt Dòmhnall S. Moireach a tha a' fuireach ann an Sealtainn gur e suidheachadh a bh' ann a bha dhà-riribh a' dèanamh dragh do dh'eileanaich le grunn iomairtean a' dol air na meadhanan sòisealta ag iarraidh gun deadh am bocsa a chasg.

"Tha Sealtainn anns a h-uile àite - bha e faisg air na Hearadh uaireigin agus tha Sealtainn ann an Linne Mhoireibh - agus 's tric nach eil e idir air mapa".

Tha beachd ann cuideachd gu bheil e nas duilghe do dh'ùghdarrasan Shealtainn a bhith a' tagradh airson airgid 's eile leis nach eil mothachadh ceart ann air cho iomallach 's a tha na h-eileanan.

Thog feadhainn a bhios a' dèanamh mhapaichean dragh mun atharrachadh ge-tà, 's iad ag ràdh, leis an astar eadar Sealtainn agus Tìr-Mòr, gum bi aca ri mapaichean fìor mhòr a dhèanamh.