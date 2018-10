Ionnsaighean Cyber

Thuirt Ministear Dìon na Rìoghachd Aonaichte, Gavin Williamson, gu bheil an Ruis a' cur astair eadar i fhèin 's a' choimhearsnachd eadar-nàiseanta, 's an Riaghaltas ag ràdh gur e an Kremlin a th' air cùl ionnsaighean cyber air feadh an t-Saoghail. Tha seirbheis fiosrachaidh GCHQ ag ràdh gur e a' bhuidheann bhrathaidh Ruiseannach GRU a thug ionnsaigh cyber air a' Phàrtaidh Dheamocratach anns na Stàitean Aonaichte, air stèisean telebhisein Bhreatannach, agus air WADA - a' bhuidheann a tha a' strì an aghaidh dhrogaichean ann an spòrs. Chaidh Ministearachd Cèin na Ruis às àicheadh sin.

Indonèisia

Rinn buidhnean carthannais Bhreatannach còmhla tagradh airson airgid a nì cobhair air na tha a' fulang an dèidh na crith-thalmhainn agus tsunami ann an Indonèisia. Thuirt na h-ùghdarrasan ann an Eilean Sulawesi gun cuir iad seachdain eile seachad a' coimhead airson feadhainn a tha a dhìth. Tha an àireamh a chaill am beatha aig còrr is 1,400 an-dràsta.

Brexit

Thuirt Ceannard Bhanca Rìoghail na h-Alba gum faodadh Brexit gun aonta crìonadh a thoirt air eaconomaidh Bhreatainn. Thuirt Ross MacEwan gun toireadh crìonadh droch bhuaidh air prothaidean a' bhanca, agus gu bheil companaidhean mòra nach eil cinnteach dè thig à Brexit leisg air airgead a chosg air pròiseactan, no airgead a chur an tasgadh.

Brett Kavanaugh

Thuirt an Taigh Geal gun d' fhuair iad aithisg bhon FBI mu na casaidean feiseil an aghaidh Brett Kavanaugh, an duine a tha an Ceann-Suidhe Trump a' moladh airson àite sa Phrìomh Chùirt. Gheibh na Seanadairean cuideachd leth-bhreac den aithisg mus bi bhòt ann air Mgr Kavanaugh a chur dhan Phrìomh Chùirt. Tha esan a' dol às àicheadh nan casaidean.

Seirbheisean Bus

Tha dragh ann nach cuir plana Riaghaltas na h-Alba dìon mar a bu chòir air seirbheisean bus ann an sgìrean dùthchail mar a' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan. Sin beachd Buidhne-Gnìomha Dùthchail na h-Alba a bha a' toirt fianais do bhuill chomataidh ann am Pàrlamaid na h-Alba. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun toir am Bile Còmhdhail a h-uile cothrom do dh'ùghdarrasan ionadail seirbheisean bus nas fheàrr a thoirt dha na sgìrean dùthchail.

Càradh Rathaidean

Cuiridh Riaghaltas na h-Alba còrr is £3m ri càradh rathaidean air a' Ghàidhealtachd air a bheil làraidhean a' tarraing fiodh coille a' dèanamh milleadh. 'S iad Comhairle na Gàidhealtachd, agus Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a gheibh a' mhòr-chuid den airgead sin. Thèid £1m a chosg cuideachd air bàtaichean a bhios a' giùlain fiodh coille aig muir gus nach tèid rathaidean fìor iomallach a mhilleadh.