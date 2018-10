CnES fhathast ag iomairt mu Bhile Oighreachd a' Chrùin

Image copyright Martin Creek/Geograph Image caption 'S ann le Oighreachd a' Chrùin a tha grunnd na mara, agus an teachd-a-steach a thig bho a bhith a' ceadachadh leasachaidhean air.

Leanaidh Comhairle nan Eilean Siar orra a' cur cuideim air Riaghaltas na h-Alba 'son atharrachadh a thoirt air Bile Oighreachd a' Chrùin a tha a' dol tron Phàrlamaid an-dràsta.

Tha an Riaghaltas ag iarraidh sgeamaichean pìleat fheuchainn an toiseach mus toir iad cumhachdan Oighreachd a' Chrùin do dh'ùghdarrasan ionadail.

Ach tha Comhairle nan Eilean Siar am measg na tha ag iarraidh sin sa bhad.

"Bha sinne a' sireadh gum biodh sgeama pìleat againn, gum biodh e a' ruith gu ruige seo, ach cha robh an Riaghaltas airson gun deadh sin air adhart, agus feumaidh sinn gabhail ris," thuirt Fear-Gairm na Comhairle, Tormod Dòmhnallach.

"Tha am bile fhathast a' dol tron Phàrlamaid, a thaobh Oighreachd a' Chrùin, agus tha e a' ruighinn na dara h-ìre a-nis, agus bhiodh sinn an dòchas gum biodh Buill-Phàrlamaid cho taiceil rinn 's a tha iad air a bhith gu ruige seo a thaobh Oighreachd a' Chrùin agus leithid Bile nan Eilean cuideachd," thuirt e.

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh còir air grunnd na mara agus na goireasan eile a tha an lùib Oighreachd a' Chrùin, agus air an airgead a thig bhuapa.

"Tha mi a' smaoineachadh gur e sin a gheall Mgr Salmond bho chionn grunn mòr bhliadhnaichean," thuirt Mgr Dòmhnallach.

"Bha e ag ràdh gum bu chòir dhan teachd-a-steach a tha a' tighinn a-steach anns na h-Eileanan, gum bu chòir dha sin a bhith air a lìbhrigeadh sìos dha na coimhearsnachdan.

"Agus cuideachd tha sinne den bheachd gur e an dòigh as fheàrr air sin a dhèanamh, 's ann a dhèanamh tron ùghdarras ionadail.

"Ach bidh sinn dha-rìribh a' bruidhinn ri buidhnean air feadh nan Eileanan a th' air sealbh a ghabhail air an fhearann, a dh'fhaicinn dè 's urrainn dhuinn a dhèanamh airson an t-ionmhas a tha sin a chleachdadh airson goireasan nas fheàrr a bhith ann airson daoine a tha a' cleachdadh na fairge gach cuid airson spòrs agus cuideachd airson bith-beò," thuirt e.