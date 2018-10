Bha an t-aiseag chàraichean mu dheireadh ann an Alba a tha a' cleachdadh chlàr-tionndaidh air ais ann an seirbheis an-diugh às dèidh mar a chaidh a glacadh air cidhe Chaol Reithe.

Chaidh dà bhàta-teasairginn a ghairm feasgar an-dè nuair a chaidh aiseag Ghleann Eilge, an Glenachulish, air an t-sliop.

Tha an aithris seo aig Eileen NicDhòmhnaill.