Iasadan CAP gam pàigheadh a-mach

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' tòiseachadh a' pàigheadh a-mach iasadan luach corr air £241m gu cunntasan banca thuathanaich is chroitearan.

Gheibh feadhainn a thagh iasad suas ri 90% de dh'airgead CAP 2018.

Tha seo fo sgeama iasaid nàiseanta a chaidh fhoillseachadh as t-samhradh.

Gheibh corr air 10,600 tuathanach is croitear airgead fon sgeama.

Tha feadhainn a tha an sàs ann an àiteachas air a bhith ag iarraidh taic ionmhasail às dèidh mìosan de dh'aimsir dhoirbh.

Dh'adhbhraich an aimsir theth agus cion uisge duilgheadasan do thuathanaich le biadh agus fodair fhaighinn airson an cuid bheathaichean.

Thuirt Rùnaire na h-Eaconamaidh Dùthchail Fearghas Ewing gu bheil e misneachail gum faigheadh a h-uile duine a bh' air tagradh a dhèanamh airson iasad, fios air ais ro dheireadh an Dàmhair.