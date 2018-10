Co-labhairt nan Tòraidhean

Dùinidh Theresa May co-labhairt nan Tòraidhean an-diugh le beachd gu bheil saoghal gu math dòchasach do Bhreatainn an dèidh Bhrexit. Innsidh i cuideachd gun tèid cìs a' chonnaidh fhàgail mar a tha i 'son na naoidheamh bliadhna ann an sreath. Agus an dèidh na h-ionnsaigh a thug Boris Johnson an-dè air plana Chequers 'son Bhrexit, iarraidh a' Bh-Ph. May air Tòraidhean sealltainn gur e pàrtaidh a th' annta a tha cothromach agus dìleas dhan dùthaich.

Casg-bhannan

Dh'iarr Cùirt Eadar-Nàiseanta a' Cheartais air na Stàitean Aonaichte casg-bhannan a thogail air stuth cobhair gu ruige Ioran. Rinn Ioran tagradh ris a' chùirt an aghaidh nan casg-bhannan a chuir an Ceann-Suidhe Trump an sàs nuair a tharraing e a-mach às an aonta niuclasach le Tehran. Thuirt Washington nach eil ùghdarras sam bith aig a' chùirt ann an cùis co-cheangailte ri teàrainteachd nan Stàitean Aonaichte.

Sheku Bayou

Thèid innse do theaghlach à Fìobha an-diugh an tèid casaidean a thogail an dèidh bàs duine a bha an grèim aig poilis. Tha càirdean Sheku Bayoh a' coinneachadh ri Morair Tagraidh na h-Alba, Seumas Wolffe QC. Chaochail Mgr Bayoh, a bha 31, ann an Cathair Challtainn bho chionn faisg air trì bliadhna an dèidh do phoilis aithris fhaighinn gun robh duine a' giùlain sgeine is a' maoidheadh.

Cungaidhean-leighis Bhrexit

Chaidh stad air deuchainnean air cungaidh-leighis cridhe ann an trì àiteachan ann am Breatainn agus mì-chinnt ann mu na riaghailtean an dèidh Bhrexit. Bha a' chompanaidh rannsachaidh, Recardio, am beachd deuchainn a dhèanamh air euslaintaich ann am Bruach Chluaidh, Leeds agus Exeter. Thuirt Roinn na Slàinte gun lean an àrainneachd as fheàrr ann am Breatainn 'son deuchainnean meidigeach.

Croitearachd

Tha beachd ann an Arcaibh gum biodh croitearan san eilean sin na b' fheàrr dheth a-mach à siostam na croitearachd. Thàinig am beachd am follais aig coinneimh phoblaich a chum Coimisean na Croitearachd ann am Baile na h-Eaglaise an-raoir. Tha an Coimisean a' cumail sreath de choinneamhan anns a' cheann a tuath an-dràsta agus tha am bòrd a' coinneachadh ann an Arcaibh an-diugh.

Leasachadh Cidhe

Cuiridh Comhairle nan Eilean Siar cùmhnantan a-mach a dh'aithghearr 'son luach £16m de leasachadh aig cidhe Loch nam Madadh. Sin an obair a tha dhìth 'son a' bhàta-aiseig ùir. 'S ann le iasadan a bheir a' Chomhairle fhèin a-mach agus airgead-calpa bhon Riaghaltas a thèid pàigheadh 'son na h-obrach.

Comhairlean Coimhearsnachd

'S e an-diugh an là mu dheireadh 'son ainmean a chur air adhart 'son nan comhairlean coimhearsnachd air a' Ghàidhealtachd, agus tha Comhairle na Gàidhealtachd ag iarraidh air daoine seasamh 'son an taghaidh. Tha ochd sgìrean air a' Ghàidhealtachd an-dràsta às aonais comhairle choimhearsnachd.