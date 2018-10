Fiosrachadh a dhìth mu tharragan air rathad

Dh'iarr na Poilis ann an Dùthaich MhicAoidh fiosrachadh mu mar a chaidh tarragan beaga fhàgail air an rathad faisg air a' Bhlàran Odhar, grunn thursan.

Thuirt iad gun deach na tarragan fhàgail aig ceann an A836, eadar am Blàran Odhar agus Strathaidh, agus an rathad gu ruige Ciurtamaidh grunn thursan anns na h-ochd mìosan a chaidh seachad.

Bha an turas mu dheireadh ann bho chionn nas lugha na seachdain.

Dh'iarr iad gu sònraichte dealbhan fhaighinn bho chamarathan a bhiodh ann an càraichean dhaoine a chunnaic càil amharasach.