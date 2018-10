Comhairle a' nochdadh taic do chaismeachd LGBT

Image copyright mbolina

Bidh bratach a' bhogha-fhroise, a tha a' riochdachadh na coimhearsnachd LGBT, os cionn Taigh a' Bhaile ann an Inbhir Nis, agus prìomh oifisean Comhairle na Gàidhealtachd Disathairne.

Bidh seo ann gus taic a shealltainn do chaismeachd Proud Ness sa bhaile air an dearbh là.

'S e a' bhuidheann Fòram LGBT na Gàidhealtachd a chuir a' chaismeachd Disathairne air dòigh.

Tha iad ag ràdh gu bheil iad airson aire a tharraing air gnothaichean a tha a' toirt buaidh air a' choimhearsnachd, taic a shealltainn dhan choimhearsnachd, is co-ionnanachd a bhrosnachadh.

Ach tha cuid air cur an aghaidh na caismeachd, is na ceudan air ainm a chur ri athchuinge na h-aghaidh.

Thuirt Fear-Gairm na Comhairle, Bill Lobban, gur e fear de phrìomh amasan na Comhairle cothromachd is co-ionnanachd a bhrosnachadh, is gum bi am bratach aca gus taic a shealltainn dhan chaismeachd.