''Thèid casaidean de bhurraidheachd a rèiteach''

Thuirt Cathraiche Bhòrd-Slàinte na Gàidhealtachd gun tèid casaidean de bhurraidheachd aig a' bhòrd-slàinte a rèiteach.

Ann an litir chun a' phàipeir-naidheachd an Herald, dh'innis ceathrar àrd-dhotairean gun robh am bòrd-slàinte a' cur bacadh air daoine a thogadh dragh leotha no a dhèanadh càineadh orra, agus gun robh sin air droch bhuaidh a thoirt air luchd-obrach agus air a' chùram a gheibh euslaintich.

Tha i ag ràdh gu bheil am bòrd-slàinte air cur sìos air càineadh bhon luchd-obrach aca airson co-dhiù deich bliadhna.

Tha sin, tha an litir ag ràdh, air cultar de dh'eagal adhbhrachadh, is air buaidh a thoirt air luchd-obrach aig gach ìre, ach nas cudromaiche, air a' churam a thèid aca air a thoirt do dh'euslaintich.

'Rèite'

Dimàirt, thuirt Cathraiche a' bhùird gu bheil e an dòchas gun tèid a' chùis a rèiteach ann an ùine nach bi fada.

Dh'innis Dàibhidh Alston gu bheil stiùiriche na seirbheis slàinte ann an Alba, Pòl Gray, ri fhaotainn gus cuideachadh a thoirt dha.

Ach tha ceist ann fhathast co-dhiù an tèid rannsachadh neo-eisimeileach ann an da-rìribh a dhèanamh, mar a tha cuid - na h-àrd-dhotairean nam measg, ag iarraidh.

Thuirt Mgr Alston gu bheil e an dòchas coinneachadh ris na dotairean cho luath 's a ghabhas.