Tha na poilis a' dèanamh sgrùdaidh aig cuaraidh air Mòinteach Chùil Lodair, faisg air Inbhir Nis.

Tha seo mar phàirt den rannsachadh aca air mar a chaidh màthair agus a mac, Renee agus Anndra MacRath - a bha 3 bliadhna a dh'aois, a dhìth bho chionn còrr is 40 bliadhna.

'S ann air an 12mh là dhen t-Samhain 1976 a fhuaireadh an càr BMW, anns an robh Renee agus Anndra MacRath, ri taobh an A9 aig Dail MhicGarraidh agus e air a losgadh.

Chaidh rannsachadh muirt a chur air chois aig an àm.

Fhuaireadh fuil Renee agus a mic air plaide ann an cùl a' chàir ach cha robh sgeul oirre fhèin no air Anndra agus chan fhacar iad bhon là sin.

Chaidh ath-sgrùdadh a dhèanamh air a' chùis ann an 2004 agus a-rithist ann an 2013 le siostam ùr sgrùdaidh ga chleachdadh, ach cha deach duine a chur an greim co-cheangailte ris a' chùis.

Tha na poilis air a bhith a' dèanamh sgrùdaidh air grunn làraichean, cuaraidh air Mòinteach Chùil Lodair nam measg.

Thuirt an Det. Insp. Brian Geddes gun robh oifigearan a' feuchainn ri cothrom sam bith a lorg airson an rannsachadh aca a thoirt air adhart.