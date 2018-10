Taigh-spadadh Steòrnabhaigh ann an cunnart dùnadh

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Taigh-spadaidh Steòrnabhaigh

Thèid suidheachadh taigh-spadaidh Steòrnabhaigh a dheasbad le comhairlichean anns na h-Eileanan Siar Dimàirt.

Tha dragh ann gur dòcha gun tèid an goireas a chall, 's e air tighinn am follais gu bheil companaidh leasachaidh ag iarraidh an làrach a cheannach.

Nochd iomagain aig deireadh na seachdain 's a chaidh agus fiosrachadh air nochdadh mu phròiseict ath-nuadhachail.

Thèid aithisg air beulaibh chomhairlaichean air Comataidh Stòras is Poileasaidh Comhairle nan Eilean Siar Dimàirt.

Taigh-spadaidh ùr?

Tha luchd-leasachaidh air innse gu bheil iad airson an làrach a cheannach agus a toirt air ais air màl airson trì bliadhna.

A rèir na h-aithisg a thèid mu choinneamh na comataidh bheireadh seo ùine taigh-spadaidh ùr a stèidheachadh aig làraich eile.

Dh' innis oifigearan gu bheil iad ag iarraidh obrachadh còmhla ri luchd-cleachdaidh airson taigh-spadaidh ùr a thogail ach tha ceistean mu choinneamh an tachair sin.