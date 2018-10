Iarrtas gus dèiligeadh ri cosgaisean a' Chreideis Choitchinn

Image copyright Getty Images

Tha Comhairle na Gàidhealtachd ag iarraidh air Riaghaltas Bhreatainn airgead a thoirt dhaibh mu choinneimh chosgaisean a thàinig orra le bhith a' cur sgeama a' Chreideis Choitchinn an sàs.

Tha a' Chomhairle a' sireadh mu £2.5m, 's iad a' cumail a-mach gur e mar a dh'fhailich air barrachd dhaoine màl a phàigheadh dhan Chomhairle, agus mar a fhuair iad nas lugha ann am maoineachadh tabhartais bho Roinn na h-Obrach 's nam Peinnsean.

Tha Ball-Pàrlamaid Inbhir Nis, Drew Hendry, air sgrìobhadh gu Roinn na h-Obrach is nam Peinnseanan ag iarraidh air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte cosgaisean a bharrachd a thàinig air Comhairle na Gàidhealtachd ri linn siostam ùr nan sochairean sòisealta a phàigheadh.

Thuirt Mgr Hendry gu bheil fiachan màil air a dhol an àirde am measg luchd-còmhnaidh taighean comhairle ri linn nan atharrachaidhean, agus gu bheil cosgaisean rianachd co-cheangailte ris an t-siostam ùr air èirigh cuideachd.

Crathadh

Thuirt e gu bheil seo air uallach a chur air luchd-obrach na comhairle a thaobh an dòigh anns an deach cùisean a làimhseachadh.

B' e sin an crathadh a bu mhotha a bh' ann an siostam nan sochairean sòisealta ann an 70 bliadhna.

Ann an 2013, b' e Inbhir Nis a' chiad àite ann an Alba far an deach siostam a' chreideis choitchinn a' chleachadh.

Chan eil Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air beachd a thoirt seachad air suidheachadh Comhairle na Gàidhealtachd.

Ach ann am brath-sgrìobhte thuirt Roinn na h-Obrach is nam Peinnseanan gun robh fiachan màil toinnte agus nach eil aon rud fa leth ri choireachadh airson fiachan màil a bhith ag èirigh.