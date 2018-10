Banca Tesco

Chaidh càin de chòrr air £16m a chur air Banca Tesco air sgàth 's mar a dh'fhailich orra luchd-cleachdaidh a dhìon o ionnsaigh cyber ann an 2016. Thuirt Ùghdarras a' Ghiùlain Ionmhasail, an FCA, nach robh Tesco air càil a dhèanamh mu rabhadh gun robh cunntasan ann an cunnart. Chaidh airgead a thoirt à cunntasan dhaoine, 's chaidh còrr air £2m a ghoid uile gu lèir. Thuirt Tesco gun robh iad air leth duilich, agus gun robh iad air piseach a thoirt air tèarainteachd on uair sin.

Co-labhairt nan Tòraidhean

Tha Philip Hammond, an Seansalair, air a bhith a' dìon plana Bhrexit Chequers. Thuirt e gun ceadaicheadh am plana dhan Rìoghachd Aonaichte cumail orra a' malairt ris an Roinn Eòrpa mar dheagh nàbaidhean. Canaidh Mgr Hammond aig co-labhairt nan Tòraidhean ann am Birmingham, gum feum am pàrtaidh taic a chur ri calpachas san 21mh Linn.

Indonèisia

Tha Indonèisia air cuideachadh on choimhearsnachd eadar-nàiseanta iarraidh 's iad a' feuchainn ri stuthan cobhair gus uidheamachd throm fhaighinn gu Sulawesi. Chaidh an t-eilean a sgrios ann an crith-thalmhainn agus ann an tsunami Dihaoine. Tha feadhainn a thàinig beò às ann am baile Palu ag ràdh gu bheil iad a' ruith a-mach à uisge glan, agus cuideachd a' ruith a-mach à biadh.

Taigh-Spadaidh Steòrnabhaigh

Tha iomgain gum faodadh gun tèid Taigh-Spadaidh Steòrnabhaigh a chall air sàilleabh pròiseict ath-nuadhachaidh ann an sgìre den bhaile. Bidh aithisg air beulaibh chomhairlichean a-màireach a tha ag ràdh gu bheil luchd-leasachaidh ag iarraidh làrach far a bheil an taigh-spadaidh a cheannach. Tha oifigearan ag iarraidh obrachadh còmhla ri luchd-cleachdaidh airson taigh-spadaidh ùr a thogail ùr a thogail. Ach tha ceistean mu choinneimh an tachair sin gus nach tachair.

Baile Chloichridh

Tha na Poilis air iarraidh air a' phoball fios a chur thuca anns a' bhad ma tha fiosrachadh sam bith aca mu dheugaire a tha iad a' sireadh. Tha oifigearan ag ràdh nach bu chòir do dhuine sam bith a dhol faisg air Jack Moffat, a tha 19. Tha iad a' feuchainn ri lorg fhaighinn air às dèidh tachartais ann am Baile Chloichridh anns an Ògmhios.

An Canon Iain Aonghas Dòmhnallach

Chaochail an Canon Iain Aonghas Dòmhnallach. Chaidh Mgr Dòmhnallach, a bhuineadh do dh'Uibhist a Deas, òrdanachadh mar shagart o thùs leis an Easbaid Cailean Mac a' Phearsain. Bha e a' teagasg air Colaiste Blairs ann an Obar Dheathain, 's bha e an uair sin na shagart ann an Àrasaig, Bòrnais, Dalabrog, an Gearasdan agus Ceann a' Ghiùthsaich. Bha e aithnichte cuideachd airson obair sgoilearachd. Chaochail e aig aois 73.