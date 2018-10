Bleoghann ann am Bràgar bho Dheas

Tòisichidh taigh-bainne ùr ann an Leòdhas a' reic Diluain.

Airson a' chiad turas ann an grunn bhliadhnaichean bidh cothrom aig eileanaich bainne ùr bhon sgìre fhèin a cheannach.

Ach chan ann gun dùbhlan a chaidh an gnìomhachas, ann am Bràgair bho Dheas air taobh siar an eilein, a chur air bhonn.

Thòisich Gòrdan MacAoidh bho chionn sia bliadhna a' feuchainn ri Taigh-Bainne Moorpark a stèidheachadh.

Chosg e beagan agus £1m air stoc, uidheamachd agus bàthach mhòr.

Thug am banca taic dha, ach cha d' fhuair e sgillin de dh'airgead phoblach.

An-uiridh chaill e faisg air £300,000 leis nach b' urrainn dha am bainne a reic, ach tha oifigearan Slàinte Àrainneachail riaraichte agus a-niste air cead a thoirt dha.

Tha Mgr MacAoidh misneachail gun tèid aige air farpais ris na bùithean mòra le taic an t-sluaigh.

Thuirt e gu bheil iarrtas airson a' bhainne a' tighinn bho Nis gu ceann a deas na Hearadh.

Tha planaichean aca 'son an gnìomhachas a leudachadh le bhith a' dèanamh càise agus reòiteig cuideachd.

Bidh ionad luchd-tadhail aca cuideachd agus obair, tha iad ag ràdh, do dheichnear air a' cheann thall.