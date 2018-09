Sgitheanaich air a' chreig fhathast

Chan eil Camanachd an Eilein Sgitheanaich gu h-oifigeil air a dhol sìos bho Phrìomh Lìog na h-iomain às dèidh dhaibh buannachadh ann an Strath Pheofhair Disathairne.

Bha coltas dubhach air cùisean dha na Sgitheanaich is Caoimhin Bartlett is Ruairidh MacLeman air Cabair Fèidh a chur 2-0 air thoiseach.

Thàinig na h-eileanaich air ais gu làidir ge-tà, is tadhail bho Seumas Pringle (2), Ruairidh MacLeòid is Will Cowie gam fàgail air thoiseach 4-2.

Ged a fhuair Bartlett tadhal air ais do Chabair Fèidh, chrìochnaich an geama 4-3 dha na Sgitheanaich.

Tha an t-Eilean Sgitheanach a-nise dà phuing air cùl Chabers is aon gheama air fhàgail aig gach sgioba.

Bidh sgioba an Eilein an aghaidh an Òbain is Cabers a' tadhal air Ceann Loch Seile.

Doirbh

Ach le Cabair Fèidh cuideachd 15 tadhail air thoiseach, bidh na Sgitheanaich fhathast feumach air nàdar de mhìorbhail 'son leum os on cionn.

Anns na geamaichean eile sa Phrìomh Lìog Disathairne, chrìochnaich Baile Ùr an t-Slèibh an seusan aca le buaidh eile, 3-1 air Caol Bhòid, is 's e 2-1 a bh' ann do Cheann Loch Seile an aghaidh Lòbhait.

San Lìog Nàiseanta, fhuair Cill Mhàillidh duais na lìge às dèidh a' gheama aca an aghaidh na Manachainn, geama a bhuannaich iad aig 5-1.

Tha Inbhir Aora feumach air puing an aghaidh na Manachainn an ath-sheachdain 'son a dhol suas còmhla ri Cill Mhàillidh.

Mura faigh iad a' phuing sin, 's e an Gearasdan a thèid suas.

Thug dàrna sgioba an Eilein Sgitheanaich an seusan acasan gu ceann cuideachd Disathairne, le call 3-0 an aghaidh a' Ghearasdain am Port Rìgh.