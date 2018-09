Malaig air am pronnadh

Seachdain às dèidh dhaibh Lìog an Eilein Sgitheanaich a bhuannachadh, bha briseadh-dùil ann dha Malaig is iad a' call gu dubh ri Slèite is an Srath sa chuairt dheireannaich de Chupa Eòghain MhicRath.

Ged a bha dùil ri geama faisg, mar a bh' ann eadar na sgiobaidhean mar-thà air an t-seusan seo, bha na Slèitich cus ro mhath Disathairne is iad a' soirbheachadh 5-1.

Dh'aidich manaidsear Mhalaig, Jamie MacGrìogair, gun robh Slèite fada na b'fheàrr air an là.

'S e Connaire Yoxon an cluicheadair as fheàrr air a' phàirc is dà thadhal aige dha Slèite is gnothach aige cuideachd ri dà thadhal eile.

Chaidh Yoxon ainmeachadh às dèidh làimh cuideachd mar Chluicheadair na Bliadhna ann an Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse.

'S e Iain MacIlliosa aig Juniors Phort Rìgh a chaidh ainmeachadh mar Chluicheadair Òg na Bliadhna.

Bha duais eile ann Disathairne is Iar-Thuath an Eilein Sgitheanaich a' buannachadh 2-0 an aghaidh GA United gus Cupa Clann Dòmhnaill a thogail.