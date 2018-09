Cus maill air seach-rathad an t-Sròim

Chaidh innse do Chomhairle na Gàidhealtachd nach cur a' choimhearnsachd suas ri leithid a shuidheachadh a-rithist - 's iad a' faireachdainn buaidh an na h-obrach air seach-rathad an t-Sròim.

Bho'n a thòisich an obair aig toiseach na mìos - a' dèanamh na creige os cionn an rathaid sàbhailte - tha maill mhòr air trafaig.

Tha aig na càraichean ris an rèile a chleachdadh - ach chan urrain dhaibh sin a dhèanamh nuair a tha trèana air an loidhne.

Seo Annabel Nic'illinnein le tuilleadh.