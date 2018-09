Brett Kavanaugh

Dh'iarr an Ceann-Suidhe Trump air Seanadairean àite ann am prìomh chùirt nan Stàitean Aonaiche a thoirt do Brett Kavanaugh, a thug fianais dhan t-Seanadh an-dè a' dol às àicheadh gun tug e ionnsaighean drabasta air boireannaich na òige. Thuirt an Ceann-Suidhe Trump air Twitter gun robh teisteanas Mhgr Kavanaugh "cumhachdach agus onorach".

Brexit

Thug Boris Johnson slaic air plana Theresa May airson Brexit dìreach dà là mus tòisich co-labhairt nan Tòraidhean. Thuirt e gu bheil am plana a chaidh aontachadh aig Chequers a' toirt a' chair às a' mhòr-shluagh, agus tha esan a' moladh aonta den t-seòrsa a th' eadar Canada agus an t-Aonadh Eòrpach.

Companaidh Bhradan Dhùn Èideann

Tha BP na sgìre, Ian Blackford, den bheachd gum faodar factaraidh bhradan ann an Inbhir Pheofharain a ghlèidheadh. Tha 250 cosnadh ann an cunnart 's a' chompanaidh Fhraingeach dham buin Companaidh Bhradan Dhùn Èideann airson an t-àite a dhùnadh no a reic agus iad a' dèanamh call ann. Ach thuirt Ian Blackford gur e factaraidh a tha seo aig a bheil deagh chliù ann an gnìomhachas agus margaidh a tha a' sìor fhàs.

Rannsachadh

Nì Ùghdarras na Farpais agus nam Margaidhean rannsachadh air gearain gu bheil daoine a tha a' fuireach dìleas dhan aon chompanaidh a' pàigheadh cus airson seirbheisean. Thog Citizens' Advice gearain 's iadsan ag ràdh gu bheil companaidhean a tha a' reic rudan mar mhorgaidsean, àrachas agus cùmhnantan fòn-làimhe, a' gabhail brath air an luchd-cleachdaidh.

Draibhear Làraidh

Chaidh binn còig bliadhna sa phrìosan air draibhear làraidh a chaidh a chlàradh air dashcam agus e a' coimhead air fòn-làimhe diogan mus robh e ann an tubaist anns an deach boireannach a mharbhadh. Bhual an làraidh a bha Dàibhidh Shields a' dràibheadh anns a' chàr aig Yvonne Blackman air rathad an A75 ann an Dùn Phris. Dh'aidich e ron seo gur esan a bu choireach.

Iasadan Riaghaltais

Thuirt Àrd-Neach-Sgrùdaidh na h-Alba gum feum Riaghaltas na h-Alba barrachd innse mu iasadan a thug iad do Ghàradh MhicFhearghais air Abhainn Chluaidh, agus dhan chompanaidh BiFab, aig a bheil gàraidhean ann am Fìobha agus ann an Leòdhas. Thuirt Caroline Gardner nach eil e follaiseach dè seòrsa cùmhnant air an tug an Riaghaltas an t-airgead seachad.

Ionad Fiosrachaidh Turasachd

Tha muinntir na Hearadh mì-thoilichte gu bheil ionad fiosrachaidh turasachd an Tairbeirt a' dùnadh. Tha VisitScotland ag ràdh gu bheil na seirbheisean fiosrachaidh uile air-loidhne san là a th' ann, agus nach eil faisg uimhir de luchd-turais a' tadhal air na h-ionadan aca. Ach tha feadhainn a tha an sàs anns a' ghnìomhachas anns na Hearadh ag ràdh gu bheil iadsan agus luchd-turais a' cur feum agus luach air ionad an Tairbeirt.