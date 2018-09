"Foghnaidh na dh'fhoghnas"

Image caption Chaidh bratan sònraichte rubair a chur air an loidhne-rèile airson càraichean fhaighinn seachad air làrach na h-obrach.

Chaidh innse do Chomhairle na Gàidhealtachd aig coinneimh ann an Loch Carrann nach gabh a' choimhearsnachd tuilleadh ris an t-suidheachadh aig Seach Rathad an t-Sròim.

Bho thòisich obair aig toiseach na mìos, a' dèanamh na creige os cionn an rathaid sàbhailte, tha maill mhòr air trafaig.

Mura gabh daoine seach-rathad an t-Sròim, feumaidh iad turas 130 mìle a ghabhail airson siubhal eadar Loch Carrann agus an Caol.

Chaidh an rathad a thogail an àite an t-seann bhàt-aiseig a bha a' dol thairis air Caol an t-Sròim, ach tha cho mì-sheasmhach 's a tha a' chreag os cionn an rathaid air an rathad fhàgail dùinte ri linn mhaoimtean slèibhe iomadach turas thar nam bliadhnaichean.

An-dràsta, gheibh an trafaig seachad air far a bheileas ag obair air a' chreig le bhith a' dràibheadh air bratan sònraichte rubair a chaidh a chur air an loidhne-rèile ann an dòigh a leigeas le trèanaichean faighinn seachad cuideachd.

Ach tha daoine a' gearain gu bheil a' mhaill a tha an obair a' cur air trafaig cus.

"Tha a' chlann agam air an rathad a h-uile là, 's tha mi fhèin ag obair san Eilean Sgitheanach, 's anns a' Chaol," thuirt Ailig MacAonghais a tha a' fuireach ann an Ciseorn.

"Agus a bhith a' feitheamh airson eadar uair agus ceithir uairean de thìde, chan eil sin math idir airson a h-uile duine.

"Agus a' chlann a bhith a' suidhe an sin anns a' bhus airson ceithir uairean de thìde - tha sin math gu leòr aon trup, ach bha seo a' tachairt a h-uile là.

"Feumaidh sinn rathad ùr. Sin an rud a dh'fheumas sinn a dhèanamh.

"Tha soidhnichean a-muigh an sin, ach tha tòrr dhaoine a' tighinn an seo a-niste a th' air saor-làithean, agus chan eil iad idir, idir a' faicinn nan soidhnichean.

"Feumaidh sinn soidhnichean eile.

"Feumaidh sinn coimhead air na trèanaichean.

"Bha dà bhàta an seo - bàta airson chàraichean agus bàta airson na cloinne. Feumaidh sinn coimhead air sin cuideachd," thuirt e.