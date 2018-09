Fiosrachadh a dhìth mu iasadan Riaghaltais

Image copyright PA

Tha Àrd-Neach-Sgrùdaidh na h-Alba ag ràdh gum feum Riaghaltas na h-Alba barrachd fhiosrachaidh a thoirt seachad mu iasadan mòra airgid a thug iad do ghàradh shoithichean MhicFhearghais air Abhainn Chluaidh, agus dhan chompanaidh togail BiFab.

Thuirt Caroline Gardner cuideachd gun robh an Riaghaltas air faisg air £350m a chùmhnadh ann an cunntas na bliadhna an-uiridh.

Bha cunntas còrr is £34bn aig Riaghaltas na h-Alba uile gu lèir an-uiridh, agus chùmhainn an Riaghaltas faisg air £340m dheth sin.

Chaidh £115m a chùmhnadh an cunntas an fhoghlaim, agus £74m an cunntas nan gnothaichean dùthchail leithid taic-airgid àiteachais agus seirbheisean còmhdhail.

Tha Caroline Gardner ag ràdh nach eil e soilleir dè am bonn air an tug an Riaghaltas mileanan Notaichean de dh'iasadan do Ferguson Marine Engineering Eta airson dà bhàt-aiseig ùr a thogail.

Earrainn

Thug iad £15m dhaibh bho chionn bliadhna, agus £30m eile san Ògmhios.

San Lùnastal bha iad air £26m dheth sin a chleachdadh.

Thug an Riaghaltas cuideachd iasad £15m do BiFab san t-Samhain a chaidh.

Thug iad iasad £10m eile dhaibh sa Ghiblean am-bliadhna, agus thug sin earrainn den chompanaidh dhan Riaghaltas.

Thuirt Ms Gardner nach robh e soilleir dè na chaidh a chleachdadh den airgead sin, agus gum feum an Riaghaltas sin innse cho luath 's a ghabhas.

Chan eil an Riaghaltas air co-dhùnadh fhathast cuin a reiceas iad an earrainn a th' aca den chompanaidh.