Sgitheanaich air oir na creige

Dh'fhaodadh gun caill Camanachd an Eilein Sgitheanaich an t-àite aca sa Phrìomh Lìog gu h-oifigeil Disathairne.

Thèid na Sgitheanaich a Shrath Pheofhair gus Cabair Fèidh a chluiche - an sgioba a tha dìreach os on cionn san lìog.

Tha Cabair Fèidh an dràsta 4 puingean air thoiseach air na Sgitheanaich is gun ach 2 gheama air fhàgail.

Mura h-eil sin fhèin cugallach gu leòr, tha Cabers cuideachd 17 tadhail nas fheàrr dheth na an t-Eilean.

Mar sin, ma tha dòchas idir gu bhith air fhàgail aig na Sgitheanaich leum os an cionn, bhiodh aca ri pronnadh a thoirt do Chabers Disathairne, is an uairsin a' chùis a dhèanamh air an Òban sa gheama mu dheireadh aca.

A thuilleadh air sin dh'fheumadh Cabair Fèidh an geama mu dheireadh acasan an aghaidh Cheann Loch Seile a chall.

Tha e doirbh fhaicinn gun tachradh sin air fad.

Mura faigh na Sgitheanaich an dà phuing ann an Srath Pheofhair Disathairne ge-tà, bidh iad sìos le cinnt.

Turas

Tha geamaichean eile ann Disathairne a bheir buaidh co-dhiù air cò chrìochnaicheas san dàrna àite air cùl Bhaile Ùir an t-Slèibh.

Nì am Baile Ùr, an tiotal mar-thà aca, an t-slighe fhada a Chomhghall gus a dhol an aghaidh Chaoil Bhòid.

Aig an aon àm, bidh Ceann Loch Seile aig an taigh an aghaidh Lòbhait.

San Lìog Nàiseanta, thèid an tiotal a thoirt seachad gu h-oifigeil gu Cill Mhàillidh às dèidh a' gheama aca an aghaidh na Manachainn.

Bidh seachdain eile ann ge-tà, gus am bi dearbhadh ann air cò thèid suas dhan Phrìomh Lìog còmhla riutha.

Ann an Lìog Tuath 1 Disathairne, bidh na Sgitheanaich an aghaidh a' Ghearasdain ann am Port Rìgh sa gheama mu dheireach aca den t-seusan.

Chan eil geama idir aig boireannaich an Eilein, ach bidh grunn às an sgioba a' cluich dhan Cheann a Tuath an aghaidh a' Chinn a Deas san Òban Didòmhnaich.

Bidh geama ann aig ìre Fo 14 an toiseach aig 1f, is an làn gheama aig 2:30f.