Malaig ag amas air duais eile

Tha sgioba Mhalaig ag amas air seusan iongantach a thoirt gu ceann le duais eile Disathairne.

Rinn an sgioba aig Jamie MacGrìogair eachdraidh an t-seachdain seo chaidh nuair a bhuannaich iad Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse sa chiad sheusan aca san fharpais.

Thog iad an tiotal às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air Caol Àcainn 2-1 ann an geama dearbhaidh, is an dà sgioba air crìochnachadh co-ionnan aig mullach na lìge.

An t-seachdain seo 's e Slèite 's an t-Srath a tha nan aghaidh sa chuairt dheireannaich de Chupa Eòghain MhicRath.

Chan eil ach trì seachdainean bho choinnich na sgiobaidhean san lìog.

Rinn Malaig an gnothach 4-3 an là sin, a' cur às dhan chothrom a bh' aig na Slèitich air an lìog.

Faisg

'S ann air èiginn a dh'fhalbh Malaig leis na puingean ge-tà, am fear-glèidhidh aca Mark Johnston a' cur stad air breab-peanais anmoch sa gheama.

Tha Slèite cuideachd air a' chùis a dhèanamh air Malaig ann an cuairt dheireannaich mar-thà am-bliadhna, a' soirbheachadh 5-3 ann an Cupa Rois.

A h-uile dùil ri geama faisg ma-thà, is na sgiobaidhean gus coinneachadh ann an Caol Àcainn aig 1f.

Bidh an dàrna cuairt dheireannach den là ann às dèidh sin is Iar-Thuath an Eilein Sgitheanaich is GA United a' farpais airson Chupa Clann Dòmhnaill.

Tha an geama sin cuideachd ann an Caol Àcainn, is tòisichidh e aig 4f.

Tha geama ann an Lìog Uibhist is Bharraigh oidhche Haoine is Southend a' dol an aghaidh Saints an Iochdair aig 6f.