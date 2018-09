Jeremy Corbyn

Tha Ceannard nan Làbarach, Jeremy Corbyn, anns a' Bhruiseil an-diugh, far an coinnich e ri Àrd-Bharganaiche Bhrexit an Aonaidh Eòrpaich, Michel Barnier. Thuirt Mgr Corbyn, na òraid aig dùnadh co-labhairt nan Làbarach an-dè, nach cuir am pàrtaidh taic ri aonta Bhrexit mura bi an Rìoghachd Aonaichte ann an aonadh cuspainn, le dìon air cosnaidhean agus còirichean an luchd-obrach.

Salisbury

Chaidh an Ruis às àicheadh gur e còirnealair aig àrd-ìre ann an arm na dùthcha a th' ann am fear den dithis a tha fo amharas mun phuinnseanachadh ann an Salisbury. Tha buidheann rannsachaidh air-loidhne a' cumail a-mach gur e Anatoliy Chepiga an duine a bha a' leigeil air gur e Ruslan Boshirov an t-ainm a bh' air. Thuirt an Kremlin nach eil fìrinn sam bith anns a' bheachd a tha sin.

NHS na Gàidhealtachd

Thuirt Rùnaire na Slàinte gu bheil làn-dùil aice gun dèilig NHS na Gàidhealtachd ri gearainnean mu bhurraidheachd. Dh'iarr Jeanne Freeman air cathraiche a' bhùird-shlàinte, Dàibhidh Alston, coinneachadh an-diugh ris na h-àrd-dhotairean a thog na casaidean gu bheil burraidheachd a' tighinn bho àrd-ìre anns an NHS. Thuirt Jeanne Freeman gum feum Dàibhidh Alston faighinn gu cridhe na cùise.

Tùr Ghrenfell

Tha Coimiseanair Sheirbheis Smàlaidh Lunnainn a' toirt fianais an-diugh dhan rannsachadh phoblach mu theine Tùr Ghrenfell. Thuirt Danni Cotton nach d' fhuair ise trèanadh sònraichte sam bith airson smachd a chur air teine a bha a' sgapadh ann an togalach àrd air an robh còmhdach den t-seòrsa a bh' air Tùr Ghrenfell.

Brett Kavanaugh

Thuirt an Ceann-Suidhe Trump gum faodadh e a thaic a tharraing bhon duine a tha esan a' moladh airson àite ann am Prìomh Chùirt nan Stàitean Aonaichte a rèir 's mar a fhreagras esan ceistean an-diugh mu chasaidean gun robh e ri mì-ghiùlain feiseil. Bidh Brett Kavanaugh, agus aon tè de na thog casaidean na aghaidh, Christine Blasey Ford, a' toirt fianais do chomataidh anns an t-Seanadh an-diugh fhathast.

Sgoil an Ath Leathainn

Tha pàrantan anns an Ath Leathann anns an Eilean Sgitheanach ag ràdh gu bheil staid na bun-sgoile aca cho dona a-nise agus nach eil roghainn ann ach sgoil ùr a thogail. Thuit criomagan de dh'asbestos far mullach cidsin na sgoile a' bhòn-dè, agus ged a thuirt Comhairle na Gàidhealtachd nach eil cunnart mòr sam bith ann, tha na pàrantan ag ràdh nach fhaca iadsan dearbhadh sam bith air sin. Agus tha iad ag ràdh gu bheil iad sgìth den argamaid eadar Comhairle na Gàidhealtachd agus Riaghaltas na h-Alba mu cò às a thig airgead airson sgoile ùire.