"Dèiligibh ri gearainnean" - Freeman

Thuirt Rùnaire Slàinte na h-Alba, Jeanne Freeman, gu bheil i an dùil gun dèilig NHS na Gàidhealtachd ri casaidean de chultar de bhurraidheachd sa bhuidhinn.

Thug i òrdugh seachad cuideachd gum biodh cathraiche a' bhùird shlàinte, Dàibhidh Alston, a' coinneachadh ris na dotairean a thog na draghan ann an litir fhosgailte Diciadain.

Thuirt iadsan gun robh misneachd an luchd-obrach agus ìrean de chùram a' fulaing ri linn mar a bha a' tachairt.

Tha fear-labhairt slàinte nan Làbarach, Dàibhidh Stiùbhart, cuideachd air coinneamh iarraidh le ceannardan NHS na Gàidhealtachd mun chùis.

Tha Mgr Stiùbhart am measg na tha den bheachd nach eil e gu leòr NHS na Gàidhealtachd fhèin a bhith a' rannsachadh nan casaidean a thogadh nan aghaidh, agus gum bu chòir do bhuidhinn neo-eisimeilich an rannsachadh a dhèanamh.

Thuirt Liz Gordon bho aonadh an GMB, gu bheil cultar de dh'eagal ann an NHS na Gàidhealtachd cho dona ri dad a chunnaic i ann am 20 bliadhna san dreuchd.

Thuirt stiùiriche meidigeach a' bhùird shlàinte, an Dtr. Rod Harvey, nach robh e idir ag aithneachadh gun robh cultar de bhurraidheachd sa bhuidhinn, ach gun deadh sgrùdadh a dhèanamh air na casaidean ann an dòigh iomchaidh.