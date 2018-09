Cidsin Bun-sgoil an Ath Leathainn fosgailte a-rithist

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd nach eil cunnart sam bith ann do shlàinte aig Bun-sgoil an Ath Leathainn san Eilean Sgitheanach ged a bha criomagan de dh'asbestos ann am plaistear a thuit far lobhta cidsin na sgoile Dimàirt.

Thuirt neach-labhairt gun deach an cidsin a dhùnadh agus a chàradh, agus ged a tha asbstos clàraichte san toglach nach e asbestos de sheòrsa cunnartach a th' ann.

Dh'fhosgail an sgoil mar as àbhaist Diciadain.

Tha pàrantan air a bhith a' gearain bho chionn fhada mu staid na sgoile.