"Burraidheachd" aig NHS na Gàidhealtachd

Tha buidheann de dhotairean air a' Ghàidhealtachd air dragh a thogail mu bhurraidheachd aig a' Bhòrd Shlàinte san sgìre.

Ann an litir chun a' phàipeir-naidheachd an Herald, thuirt na dotairean gun robh am Bòrd Slàinte a' cur bacadh air daoine a thogadh dragh leotha no a dhèanadh càineadh orra, agus gun robh sin air droch bhuaidh a thoirt air luchd-obrach agus air a' chùram a gheibh euslaintich.

Chuir ceathrar àrd-dhotairean an ainm ris an litir dhan Herald.

Tha i ag ràdh gu bheil am Bòrd Slàinte air a bhith a' cur sìos air càineadh orra bhon luchd-obrach aca airson co-dhiù deich bliadhna.

Tha sin, tha an litir ag ràdh, air cultar de dh'eagal adhbharrachadh.

A' toirt buaidh air luchd-obrach aig gach ìre, ach nas cudromaiche, air a' churam a thèid aca air a thoirt do dh'euslaintich.

Tha na h-àrd-dhotairean ag iarraidh atharrachaidhean mòra ann an dòighean riaghlaidh na buidhne.

Tha am Bòrd Slàinte air tabhainn coinneachadh ris na dotairean a sgrìobh an litir, 's iad ag ràdh gu bheil iad a' dol a dhèanamh rannsachaidh mhionaidich air na casaidean a th' innte.