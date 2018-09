Brexit

Dh'aontaich an Caibineat ann am prionnsapal gun tèid, an dèidh Brexit, dèiligeadh ri inimrichean uile san aon dòigh ge b' i dè an dùthaich às an tig iad. Tha luchd-comhairleachidh an Riaghaltais a' moladh gur e na h-aon riaghailtean a bhios air daoine à dùthchannan an Aonaidh Eòrpaich 's a tha air daoine à dùthchannan eile, ach gum bu chòir prìomhachas a thoirt do fheadhainn aig a bheil sgilean obrach sònraichte.

Na Làbaraich

Bidh buill aig co-labhairt nan Làbarach ann an Liverpool a' bhòtadh an-diugh air am bu chòir dhaibh slighe fhàgail fosgailte gus feuchainn air referendum eile air Brexit. Agus canaidh Rùnaire Bhrexit nan Làbarach, Sir Keir Starmer, ann an òraid ro làimh gu bheil na Làbaraich ag ullachadh 'son cùl a chur ri aonta sam bith 'son falbh às an Aonadh Eòrpach dhan tig an Riaghaltas agus a' Bhruiseal.

Slàinte

Ghabh Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, ri cuireadh a choimhead air seirbheisean slàinte ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich agus gearainean ann gun tuirt i nach cuir an Riaghaltas airgead ùr ri seirbheisean taobh a-muigh nan uairean làitheil an sin. Bha sin aig cridhe na mhol Sir Lewis Ritchie na aithisg neo-eisimeilich air seirbheisean slàinte an eilein. Thuirt ball na sgìre ann am Pàrlamaid na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, gun do dh'aontaich Jeane Freeman a dhol dhan eilean a dh'fhaicinn chùisean dhi fhèin. Thuirt fear de chomhairlichean na sgìre, an t-Oll. Raghnall Dòmhnallach, gu bheil dragh airsan, ge-tà, nach eil an Riaghaltas a' toirt feairt air na thuirt Sir Lewis Ritchie.

Tinneas inntinn

Theid sùil a thoirt air ro-innleachd ùr air a' Ghàidhealtachd airson taic a thoirt do fheadhainn air a bheil tinneas inntinn agus gu h-àraidh ann an cunnart làmh a chur nam beatha fhèin. Tha Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd a' coinneachadh an-diugh a bheachdachadh air sin agus mar a ghabhas teicneòlas ùr a chleachdadh 'son an cuideachaidh.

Bluetongue

Thug Aonadh nan Tuathanach rabhadh do chroitearan 's do thuathanaich ann an Alba a bhith air am faiceall mun ghalar Bluetongue a thàinig am follais a-rithist ann an ceann a tuath Shasainn. Bha an galar air dà mhart a thàinig às a Fhraing agus le gluasad stuic air feadh na dùthcha, gu h-àraidh aig an àm seo den bhliadhna, tha na h-uimhir de dhragh ann gum faodadh e sgapadh.

Taigh-spadaidh

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba tuilleadh taic a chur ris a' phlàna 'son taigh-spadaidh anns an Eilean Sgitheanach ged a tha an Riaghaltas a' cumail a-mach nach fhaod iad, le riaghailtean mu thaic stàite na h-Eòrpa, ach 40% de thaic-airgid a chur ris a' phròiseact. Tha luchd-iomairt ag ràdh gum feum an Riaghaltas faothachadh iarraidh bho riaghailtean Eòrpach an turas seo bhon nach biodh an goireas a' farpais ri gin eile.