Rabhadh mu Ghalar na Teangaidh Guirme

Image caption Thathas a' cur ìmpidh air tuathanaich agus croitearan sùil gheur a chumail air beathaichean faic a bheil comharran de Ghalar na Teangaidh Guirme orra.

Thug Aonadh nan Tuathanach rabhadh do chroitearan agus tuathanaich ann an Alba a bhith air am faiceall mu Ghalar na Teangaidh Guirme a thàinig am follais ann an ceann a tuath Shasainn a-rithist.

Tha e air dà mhart a thàinig às an Fhraing agus le gluasad stuic air feadh na dùthcha, gu h-àraidh aig an àm seo den bhliadhna, tha na h-uimhir de dhragh ann.

Thàinig an dà bheathach a-steach dhan dùthaich tràth san t-Sultain agus fhuairear dearbhadh air a' bhìoras ann an deuchainnean àbhaisteach am measg bheathaichean a chaidh a ghluasad.

Chan eil an galar a' toirt buaidh air slàinte dhaoine neo sàbhailteachd bìdh, ach dh'fhaodadh e buaidh mhòr a thoirt air na tuathanachasan far a bheil e air nochdadh agus air malairt eadar-nàiseanta.

Sgapadh

Mhìnich Raibeart Dòmhnallach bho Aonadh nan Tuathanach air Aithris na Maidne gur e cuileagan a tha a' sgapadh a' ghalair.

"Tha iad a' toirt fala à mart neo caora agus an uairsin tha iad a' falbh agus a' laighe air mart neo caora air choirigin eile agus an uairsin a' toirt fala bhuapasan cuideachd agus tha iad a' sgapadh a' bhìorais mar sin.

"Tha teas bodhaige a' bheathaich a tha air a ghabhail ag èirigh. Tha beagan fiabhrais orra airson greis. Tha sin a' dol seachad. Ach 's ann far a bheil an cunnart nuair a tha e ann an laogh neo ann an uan a' bheathaich sin.

"Tha e a' ciallachadh gum faodadh an laogh neo an t-uan a tha na broinn a bhith air a bhreith agus rud ceàrr air.

"Tha e a' fàgail nan tarbh agus nan reitheachan neo-thorrach," thuirt e.

Gluasad bheathaichean

Mhol Mgr Dòmhnallach do dhaoine a bhith faiceallach nuair a thathas a' gluasad bheathaichean gu h-àraid aig an àm seo leis gum bi daoine a' dol gu fèilltean briodaidh ann an Sasainn.

Thuirt e gu bheil cuid de dhaoine a' dol astaran mòra airson beathaichean fhaighinn.

"'S aithne dhomh fhìn dithis à taobh Obar Dheathain a bhios a' dol a-null dhan Fhraing agus dhan Bheilg a cheannach chaorach Bheltex agus gan toirt air ais a-nall. 'S aithne dhomh gille eile a tha a' toirt an uabhais às an Fhraing 's e gan toirt a-steach a dh'Obar Dheathain cuideachd.

"Tha an saoghal beag an-diugh. Aon uair 's gu bheil iad air an làraidh, tha iad beagan uairean de thìde air falbh bhon Ghàidhealtachd.

Chuir Mgr Dòmhnallach ìmpidh air daoine sgrùdadh a dhèanamh air far a bheil iad a' dol agus ma tha dragh sam bith orra mu na caoraich agus beathaichean a tha iad an dùil a cheannach dèanamh cinnteach an toiseach gun deach deuchainn Galar na Teangaidh Guirme a dhèanamh orra.